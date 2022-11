NBA, infortunio per Damian Lillard: si ripresenta problema al polpaccio destro

Damian Lillard era entrato in questa stagione con grande motivazione dopo le sole 29 gare giocate nell’annata NBA 2021-2022. Purtroppo per lui, gli infortuni si susseguono anche in quest’avvio di regular season. Il numero 0 dei Portland Trail Blazers, già assente in cinque occasioni nel primo mese di partite, ha sofferto una ricaduta del problema al polpaccio nel corso del terzo quarto della sfida contro gli Utah Jazz disputata nella notte. Chiesto il cambio al coaching staff, non è più tornato sul parquet per il resto della gara.

Guaio al polpaccio per Lillard: i primi esami

Lillard si è sottoposto nell’immediato a risonanza magnetica. In attesa di responso ufficiale, le prime impressioni lasciano ben sperare, tutto sommato. Il giocatore sembra moderatamente ottimista:

“L’unica cosa che so è che non è stato brutto quanto la prima volta.”

Come ricordato da Aaron J. Fentress di The Oregonian, i Blazers hanno un record di sette vittorie e appena due sconfitte quando Lillard porta a termine un match senza guai fisici. Ad ogni modo l’avvio promettente consente alla franchigia di difendere un’ottima posizione nella classifica NBA della Western Conference

Leggi anche:

Enes Kanter torna alla carica: “Non vedo l’ora di far causa alla NBA”

Sixers: Tyrese Maxey fuori almeno 3 settimane per infortunio al piede

NBA classifica 2022-2023