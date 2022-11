NBA, tripla doppia con 42 punti a referto per Doncic: “Come una passeggiata al parco”

Dopo due pessime prestazioni personali e due sconfitte di squadra, Luka Doncic ha approfittato di un po’ di riposo per far ripartire la sua macchina questa notte contro i Portland Trail Blazers. Lo sloveno ha chiuso con 42 punti, 13 rimbalzi, 10 assist, 2 palle rubate e 1 stoppata in 38 minuti per il successo di Dallas con il punteggio di 117-112 contro i Blazers. È la 4° volta in carriera che realizza una tripla doppia con 40 punti: a 23 anni, è già 6° in questa particolare classifica.

Le parole di Jason Kidd e Luka Doncic

Jason Kidd, coach di Dallas, ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Ha messo 42 punti con una tripla doppia, come fosse una passeggiata al parco. Le ultime prestazioni difficili? È umano, ma penso che quando perde due volte di seguito e non gioca bene, chi lo conosce sa che si è sempre ripreso. È quello che ha fatto stasera. Avrebbe potuto facilmente non giocare una partita per provare a recuperare un po’ di energie, ma ha lottato duramente e ci ha messo in condizione di vincere.”

Lo sloveno ha creato diversi tiri aperti da 3 punti per i suoi compagni di squadra, anche se Dallas non ha avuto molto successo, con l’eccezione di Spencer Dinwiddie. Quest’ultimo ha chiuso con un buonissimo 6/8 dall’arco, mentre Dallas ha registrato un complessivo 14/43. Ma ha continuato a servirli nel miglior modo possibile:

“Parte tutto con la difesa, poi cerco di attaccare il ferro e so che i miei compagni saranno sempre aperti. Dobbiamo continuare a tirare con fiducia. Dico sempre: ‘Continuate a tirare. Se siete aperti, tirate, tutto qui.’ Continuerò a fidarmi di loro. È facile per me.”

