NBA, Joel Embiid è irreale: segna 59 punti e sfiora la quadrupla doppia

59 punti (career-high), 11 rimbalzi, 8 assist e 7 stoppate con 19/28 dal campo in meno di 37 minuti giocati… totalmente insensato. La NBA ha iniziato a registrare ufficialmente le stoppate nella stagione 1973-74. Joel Embiid è il primo giocatore nella storia a realizzare almeno 50 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 5 stoppate.

Tralasciando i punti e considerando 11 rimbalzi, 8 assist e 7 stoppate, è successo solamente 12 volte negli ultimi 40 anni che qualcuno registrasse dei numeri del genere. In quelle 12, il numero più alto di punti l’ha segnato David Robinson con 31, Embiid era già oltre quella cifra prima che iniziasse il quarto periodo…

Considerando solo l’ultimo quarto, Joel da solo ha segnato 26 punti con 7/8 dal campo, più del totale della squadra dei Jazz (20). Con questa prestazione diventa il terzo ad aver segnato più punti nella storia dei Sixers dietro ad Allen Iverson (60) e a Wilt Chamberlain (62-65-68).

