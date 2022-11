Celtics, Jayson Tatum prende a modello Al Horford per la sua carriera NBA

Protagonista di un brillante inizio di stagione al tiro da oltre l’arco – 22 canestri su 46 tentativi, pari al 47.8 % –, Al Horford sta trovando sempre una nuova via per allungare la propria permanenza in un contesto NBA probante.

All’interno dello spogliatoio dei Boston Celtics è molto più di un semplice veterano. Ne è conferma l’ennesimo attestato di stima nei suoi confronti da parte di Jayson Tatum raccolto da Taylor Snow di celtics.com Ecco le parole del numero 0 biancoverde:

“AI è senza dubbio uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto a qualsiasi livello. Penso a quando avevo 19 anni alla mia prima stagione NBA. Lui mi ha preso un po’ sotto la sua ala dal punto di vista professionale. Ricordo il primo training camp, mi incoraggiava sempre chiedendomi come mi sentissi. Nei giorni più o meno buoni ha sempre dato l’impressione di voler monitorare [il mio stato d’animo]. […] È davvero altruista, desidera sempre il meglio per la squadra. Il fatto che sia lo stesso dopo sei anni, ancora titolare per noi a 36, dimostra quanta cura abbia verso il suo corpo quotidianamente. […] Non è scontato giocare per 16 stagioni nella lega e lui sta esprimendo tuttora il meglio del suo gioco. Non mi sorprende ma ovviamente merita la giusta sottolineatura per l’impatto che ha avuto nei nostri successi, fin qui e nella stagione passata.”