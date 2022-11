NBA, Kevin Durant: “Con Kawhi Leonard in campo, la lega è migliore”

In una conferenza stampa dopo la vittoria dei Brooklyn Nets sui Clippers a Los Angeles, un giornalista ha interagito con Kevin Durant chiedendogli se avesse qualche consiglio per Kawhi Leonard, ancora fuori dalle operazioni, dopo una ricaduta rispetto all’infortunio al ginocchio accusato lo scorso anno. Leonard, in questa regular season ha giocato due delle prime tre partite dell’anno (in uscita dalla panchina, restando 21 minuti in campo), poi non si è più visto sui parquet NBA:

“Consigli? No, andiamo… È uno dei migliori di tutti i tempi. Ha già subito infortuni, sa come gestire il suo corpo, conosce il suo corpo meglio di chiunque altro. Ma la lega è migliore quando gioca Kawhi Leonard. Quindi il fatto che non fosse in campo stasera ci ha reso le cose più facili… ha reso più facile che non fosse in campo stasera, perché abbiamo bisogno di vittorie, ma mi piacerebbe rivederlo presto.”

Infortunio Leonard, coach Lue: “Il recupero prosegue bene”

Negli scorsi giorni, per provare a chiarire la situazione, coach Lue ha fornito un nuovo aggiornamento rispetto alle condizioni attuali di Kawhi:

“Sta procedendo bene il recupero: tornare in campo dopo un infortunio del genere è sempre un percorso a ostacoli, ne avevamo già parlato con lui durante la preseason. Dobbiamo continuare a seguire le indicazioni dello staff medico, essere intelligenti nella gestione: basta sapere che non esiste una tabella di marcia, ma è una situazione che va gestita giorno dopo giorno.”

