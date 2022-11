LeBron James commenta la sconfitta Lakers contro i Jazz: “Difeso a sprazzi”

Il primo tempo da 75 punti subiti non prometteva nulla di buono in casa Lakers e i 130 punti a tabellone per gli Utah Jazz alla sirena finale hanno sancito la sesta sconfitta della stagione gialloviola.

Lakers non connessi in difesa: il monito di LeBron James

Secondo LeBron James si è trattato di un incidente di percorso da mettere in conto. Di seguito un passaggio delle dichiarazioni rilasciate nel post partita ai microfoni dell’emittente Spectrum SportsNet:

“In una stagione di 82 partite capita che la squadra non ne abbia in difesa per 48 minuti, oggi è stata una di quelle volte. Abbiamo difeso a sprazzi, sappiamo tutti che per vincere la difesa è una priorità. In attacco è stata una serata da 50, 40, 90 [di squadra] e abbiamo perso comunque. Per questo all’inizio della stagione dicevo che il problema non era la fase offensiva.”



LeBron James non concorda con chi sostiene che, in mancanza di una superstar, il talento “diffuso” di Utah abbia mandato in confusione la difesa Lakers:

“Se si approccia a una partita con questo pensiero, si è destinati a finire male. […] Sappiamo di cosa è capace una squadra come i Jazz. Un giocatore NBA dev’essere sempre pronto a tutto.”

