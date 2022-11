NBA, Nike interrompe gli accordi commerciali con Kyrie irving

Nike ha sospeso ogni rapporto commerciale con la star Kyrie Irving sulla scia delle polemiche che hanno circondato il giocatore dopo il post sui social media a sfondo antisemita da lui stesso pubblicato. E’ questo ciò che emerge da un articolo firmato da Nick Friedell per ESPN.

La multinazionale ha anche annunciato che non lancerà più sul mercato le nuove scarpe di Irving, le Kyrie 8, la cui uscita era programmata per l’8 novembre. In una nota ufficiale l’azienda ne spiega le motivazioni:

“In Nike crediamo che non ci sia spazio per l’odio e condanniamo ogni forma di antisemitismo. Siamo profondamente rattristati e delusi dalla situazione.”

L’accordo tra le parti aveva come data di scadenza l’1 ottobre 2023.

Nella notte diversi atleti NBA hanno indossato scarpe Nike della linea Irving, tra le più utilizzate in campo, ma resta da vedere se Nike chiederà a questi atleti di interromperne l’utilizzo. Non sono bastate le scuse di Irving che nel frattempo è stato sospeso dalla dirigenza per almeno cinque partite.

Leggi anche:

Novità sul caso Bridges: accetta le accuse e viene condannato alla libertà vigilata

Emergono nuovi particolari nella vicenda che ha portato al taglio di Joshua Primo

Brutta tegola per i Sixers: James Harden out per un mese