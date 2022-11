NBA, Luka Doncic eguaglia Wilt: Ottava partita da 30+ punti a inizio stagione

Luka Doncic è ormai abituato a vedere il proprio nome accostato ai grandi del passato e presente NBA. Nella notte ha raggiunto Wilt Chamberlain diventando il secondo giocatore nella storia della lega capace di iniziare una stagione con 8 partite consecutive da 30 o più punti segnati.

Wilt ha raggiunto questo traguardo ben due volte: la prima nella stagione 1959-1960, l’altra nella leggendaria stagione 1962-1963 (quando chiuse a 50.4 di media). In quella circostanza iniziò la regular season con 23 partite consecutive a quota 30 punti segnati.

Per superare definitivamente Wilt Chamberlain, Luka Doncic dovrebbe continuare con questo ritmo fino alla partita contro i Suns del 5 dicembre: ruolino di marcia che appare inverosimile anche per uno come lui.

Intanto i Mavs continuano a vincere: è arrivata infatti la quinta vittoria stagionale contro dei solidi Raptors. Doncic ovviamente ha guidato i suoi con 35 punti segnati col 67% dal campo in 36 minuti. Per il canestro da highlight di Luka Magic c’è l’imbarazzo della scelta

Luka Doncic making them dance 🕺🤩pic.twitter.com/YHr0sdmUQB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 5, 2022

Nonostante coach Jason Kidd ne veda delle belle con lo sloveno accanto ogni giorno in allenamento, dopo la partita ha dichiarato:

“Mi domando se anche lui si stupisca di quello che fa ogni tanto… Io mi sono stupito quando ha fatto quel floater perché solo lui è in grado di segnarlo.”

Luka Doncic, in questa stagione, sta tenendo una media di 36.0 punti, 8.8 rimbalzi e 8.6 assist in 36.5 minuti a partita. È il top scorer NBA davanti a Giannis Antetokounmpo con 32.6 punti di media.

