Bucks partenza NBA da record: 8-0 è il miglior inizio di sempre per Milwaukee

Nella notte i Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Minnesota Timberwolves 115-102 migliorando il loro record vittorie/sconfitte: 8-0 è il miglior inizio di sempre della franchigia del Wisconsin. Una bella prova corale per Antetokounmpo e compagni, che al momento detengono anche il miglior record NBA della stagione.

La partita dei Bucks in numeri

Giannis Antetokounmpo è apparso subito spettacolare. Prima della partita aveva segnato 30 o più punti in sei partite consecutive per la seconda volta in carriera: questa serie si è conclusa nella notte quando ha chiuso la partita con 26 punti (7-17 al tiro). È arrivata però la prima tripla doppia personale della stagione, la trentesima in carriera (26 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Importante contributo anche da Jrue Holiday, autore di 29 punti – quarta gara consecutiva con almeno 25 a referto – che aggiunge al tabellino otto rimbalzi (season-high per la guardia ex UCLA).

Da quando Mike Budenholzer è subentrato a capo allenatore dei Bucks nel 2018 la squadra ha avuto un solo moto sull’attacco: lasciar volare Giannis. Anno dopo anno i Bucks sono cresciuti e ora li si può trovare stabilmente ai vertici della Eastern Conference. Quest’anno non è diverso e nonostante il 32.5% del tiro dalla lunga distanza non si soddisfacente, questa notte quei tiri sono entrati: 17 dei 38 tentativi da tre sono andati a buon fine (44.7% di realizzazione) distribuiti da sette giocatori diversi.

Le statistiche in fin dei conti sono solo numeri e anche Giannis sa che il percorso è appena iniziato.

