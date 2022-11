NBA, Edwards spiega perché non schiaccia: “Non posso saltare sopra chiunque”

La nuova stagione è partita e i Minnesota Timberwolves sono momentaneamente a quattro vittorie e quattro sconfitte. I T’Wolves devono ancora trovare l’assetto giusto dopo l’acquisizione di Rudy Gobert. La certezza, in mezzo alle due torri, si chiama Anthony Edwards. Ant-Man ha cominciato il campionato con 23.1 punti di media, ma senza uno dei suoi tratti più esaltanti: le schiacciate. E il 21enne ha dato una spiegazione per mettere in chiaro le cose.

Le parole di Edwards

Il numero 1 di Minnesota è in grado di segnare in tutti i modi. A catturare l’attenzione di molti tifosi però sono state le sue impressionanti schiacciate, che entrano quasi sempre negli highlights delle partite. Il suo stile di gioco, almeno in queste primissime partite, sembra essere meno esuberante. E questo è il commento firmato da Anthony Edwards stesso:

“Tutti sono nel pitturato. Io sono alto solo 6.4, 6.5. Non posso saltare sopra chiunque. Non sono alto come Giannis [Antetokounmpo]. Tutti mi chiedono di schiacciare la palla come se fosse sempre rose e fiori. Devo prendere una buona corsia per schiacciare.”

Deve esserci la giusta congiunzione astrale affinché le guardie possano saltare sui giganti. Forse, Anthony Edwards ha abituato fin troppo bene gli appassionati nei suoi primi due anni nella lega.

Leggi anche:

NBA, le prime parole di Kevin Durant dopo l’esonero di Steve Nash

NBA, Jimmy Butler: Record perdente? Non mi frega niente, vinceremo il titolo

Infortuni NBA