NBA, Zach LaVine sarà in campo contro Brooklyn

Secondo le indiscrezioni riportate da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, Zach LaVine scenderà regolarmente in campo dal primo minuto questa notte contro i Brooklyn Nets, sebbene egli figuri ancora come “questionable” tra le righe della distinta diramata dai Chicago Bulls in vista dell’incontro.

Bulls star Zach LaVine, listed questionable, is expected to play tonight vs. Nets on TNT, sources tell @TheAthletic @Stadium. LaVine (averaging 22.3 PPG) would then sit Wednesday’s game vs. Hornets as he and the team manage his knee during early part of season. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2022

Le reali condizioni fisiche del prodotto di UCLA, uscito dal campo malconcio dopo un fastidio al ginocchio patito nella recente sfida contro i Philadelphia 76ers, verranno quindi valutate gradualmente nel corso della gara, affinché il giocatore stesso abbia occasione di testare la salute della propria articolazione direttamente sul campo.

Per scongiurare ogni sospetto di ricaduta, la prova di questa notte non si ripeterà anche giovedì, quando Chicago affronterà Charlotte in situazione di back-to-back. LaVine, infatti, verrà certamente tenuto a riposo in occasione della sfida contro gli Hornets per smaltire definitivamente l’infiammazione e prepararsi al meglio per il prossimo ciclo di partite.

La stella dei Bulls, imprescindibile per il gioco in transizione e vero playmaker della squadra, in questo inizio di stagione sta viaggiando a 22.5 punti, 3.3 rimbalzi e 3.5 assist di media a partita.

