NBA, Steve Nash e i Brooklyn Nets optano per la separazione consensuale

Steve Nash non è più l’allenatore dei Brooklyn Nets. Ne hanno dato notizia nella mattinata americana di martedì Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic.

Nelle prime sette gare stagionali, Brooklyn ha raccolto appena due vittorie e la posizione di Nash, già traballante nel corso della movimentata offseason, si è fatta sempre più delicata. Per la panchina la dirigenza valuterà ora diversi profili, tra i quali spiccano l’ex Jazz Quin Snyder e Ime Udoka, sospeso dai Celtics per la stagione ma libero di valutare altre proposte professionali. Il ruolo di coach ad interim, fa sapere Wojnarowski, verrà assunto da Jacques Vaughn.

Le parole di Sean Marks, che saluta l’ex coach:

“Vogliamo ringraziare Steve per tutto ciò che ha portato alla nostra franchigia nel corso di queste due stagioni. Da quando ha assunto il ruolo di capo allenatore, Steve ha dovuto affrontare sfide senza precedenti e siamo sinceramente grati per la leadership, pazienza e umiltà dimostrate in questo periodo. Personalmente è stata una decisione davvero complessa. Tuttavia, dopo molte riflessioni e valutazioni sull’inizio di stagione, abbiamo convenuto sul fatto che un cambiamento sia necessario a questo punto. Auguriamo a Steve, Lilla e famiglia il meglio per il futuro.”