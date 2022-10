Programmazione NBA Sky: le partite trasmesse dal 31 ottobre al 7 novembre

Con la notte di Halloween, la stagione NBA 2022-2023 entra nel mese di novembre. Di seguito la programmazione del canale tematico Sky Sport NBA – 209 della piattaforma satellitare –, che offre le telecronache in italiano in esclusiva delle migliori partite, anche con commento originale (fino a 12 a settimana).

Sky Sport NBA, le partite trasmesse dal 31 ottobre al 7 novembre: date, orari, telecronisti, repliche

Paolo Banchero, prima scelta assoluta del Draft NBA 2022, ha iniziato al meglio la sua avventura NBA. Saranno tre le gare dei suoi Orlando Magic in onda sui canali Sky Sport. Alcune partite in palinsesto andranno in simulcast sul canale vetrina del pacchetto Sport, Sky Sport Uno (numero 201). Vediamo il dettaglio.

Notte tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre

Orlando Magic @ Dallas Mavericks, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento in lingua originale. Repliche nella giornata di lunedì 31 ottobre.

Notte tra lunedì 31 e martedì 1 novembre

Atlanta Hawks @ Toronto Raptors, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.Repliche nella giornata di martedì 1 novembre su Sky Sport NBA, con telecronaca in italiano affidata a Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Indiana Pacers @ Brooklyn Nets, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di martedì 1 novembre,

Notte tra martedì 1 e mercoledì 2 novembre

Golden State Warriors @ Miami Heat, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di mercoledì 2 novembre su Sky Sport NBA.

Notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre

Boston Celtics @ Cleveland Cavaliers, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 3 novembre su Sky Sport Uno (canale 201), con telecronaca in italiano affidata a Dario Vismara e Davide Pessina.

Atlanta Hawks @ New York Knicks, in diretta alle 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 3 novembre su Sky Sport NBA.

New Orleans Pelicans @ Los Angeles Lakers, in diretta alle 3:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 3 novembre su Sky Sport NBA.

Notte tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre

Golden State Warriors @ Orlando Magic, in diretta a 00:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di venerdì 4 novembre su Sky Sport NBA, con telecronaca in italiano affidata a Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Notte tra venerdì 4 e sabato 5 novembre

Golden State Warriors @ New Orleans Pelicans, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209)

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di sabato 5 novembre su Sky Sport NBA.

Sabato 5 novembre

Sacramento Kings @ Orlando Magic, in diretta alle 23:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Telecronaca live in italiano affidata ad Alessandro Mamoli, con il commento tecnico di Marco Crespi. Repliche nella giornata di domenica 6 novembre su Sky Sport NBA.

Notte tra sabato 5 e domenica 6 novembre

Brooklyn Nets @ Charlotte Hornets, in diretta a mezzanotte su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di domenica 6 novembre su Sky Sport NBA.

Domenica 6 novembre

Cleveland Cavaliers @ Los Angeles Lakers, in diretta alle 21:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Telecronaca live in italiano affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina. Repliche nella giornata di lunedì 7 novembre su Sky Sport NBA.

Notte tra domenica 6 e lunedì 7 novembre

Washington Wizards @ Memphis Grizzlies, in diretta a mezzanotte su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di lunedì 7 novembre su Sky Sport NBA