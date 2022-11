NBA, Tyronn Lue: “I Clippers hanno bisogno di questo Paul George”

Tutto ciò è folle. Coach Tyronn Lue si presenta con queste parole in conferenza stampa mentre ruota il tappo della bottiglia alla ricerca di un po’ di sollievo per la sua voce. Appare provato ma soddisfatto per una vittoria portata a casa nel finale, grazie al canestro decisivo di Paul George.

PAUL GEORGE IS CLUTCH 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/oXoo6v6lsz — Bleacher Report (@BleacherReport) November 1, 2022

Rockets buon test per i Clippers: le valutazioni di coach Lue

L’allenatore di L.A. ha subito fatto i complimenti agli avversari:

“[I Rockets] hanno giocato bene tutte le partite finora, eccezion fatta forse per quella con Milwaukee. Hanno due giovani dinamici e poi un veterano come Eric Gordon. Sapevamo sarebbe stato un match difficile, ma non riusciamo a segnare un tiro [che sia uno]. Dobbiamo cercare la giocata giusta nell’attacco al pitturato, e prima o poi i tiri entreranno.”

Paul George è stato protagonista idi un inizio di stagione altalenante, ma il coach non ha dubbi su quale versione preferire del suo All-Star con il numero 13:

“Cavoli se ho bisogno di questo Paul George ogni sera. Adesso che stiamo faticando c’è bisogno di tutto, tutti, ogni singolo punto [ride ndr]. Stasera è stato fondamentale: 35, nove e otto, sei palle rubate, due stoppate. […] Vincere dà sollievo, non importa chi affrontiamo. Loro sono una squadra giovane e scrappy, giocano in velocità, coach Silas sta facendo un gran lavoro. […] Quando hai l’opportunità di vincere, devi sempre coglierla in questa lega.”

Alcuni segnali vanno tenuti in considerazione:

Nel primo quarto Reggie [Jackson] ha imposto il nostro ritmo, ma poi era stanco. Dobbiamo entrare in forma partita dopo partita e reggere per 48′ come finora non siamo stati in grado di fare. Ci stiamo affaticando piuttosto facilmente.”

Leggi anche:

Myles Turner: “Se fossi i Lakers, darei ai Pacers le due prime scelte per me”

Paolo Banchero vuole l’Italia: “Team USA? No, voglio vestire la maglia azzurra”

Programmazione NBA Sky: le partite trasmesse dal 31 ottobre al 7 novembre