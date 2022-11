Kevin Durant sale al 19° posto tra i marcatori NBA ogni epoca: passato Vince Carter

Settima partita consecutiva con almeno 25 punti a referto per Kevin Durant. Dopo essere entrato nella top 20 NBA ogni epoca solo pochi giorni fa, a questo ritmo l’All-Star dei Brooklyn Nets ha già scalato un’altro gradino, assestandosi al 19° posto. Se dovesse mantenere il trend attuale per 70 partite, già in questa stagione potrebbe agganciare la top 10.

Di seguito le dichiarazioni di Durant ai microfoni di YES Network dopo i 36 punti a referto contro i Pacers:

“Ogni volta che scendo in campo per me è speciale, sono grato della possibilità di mettere in mostra le mie capacità sul più grande palcoscenico, quello NBA. Vince Carter è stato il primo giocatore al quale mi sono ispirato, il mio idolo da ragazzo. È bello averlo passato così. Significa molto per me, adoro segnare punti, è ciò che dà il nome al gioco, siamo qui per mettere punti a tabellone. La canotta di Carter stata la prima che ho indossato, per me è un cerchio che si chiude.”