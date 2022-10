NBA, Wizards: infortunio per Delon Wright

Dopo la bella vittoria per 120-99 rifilata ai danni dei Detroit Pistons e il grande inizio – 3-1 il record – di stagione, l’unico cruccio per i Washington Wizards è l’infortunio subito da Delon Wright nel corso del quarto quarto proprio della partita contro i Pistons.

La guardia ex Toronto Raptors, tra le altre, resterà fuori dai parquet NBA a tempo indeterminato a causa di uno stiramento di secondo grado del bicipite femorale destro. Wright sarà rivalutato tra circa tre settimane e nella peggiore delle ipotesi potrebbe star fuori per un massimo di due mesi. Brutte notizie per i Wizards che dovranno fare a meno del loro miglior difensore perimetrale con una difesa che è tornata a definirsi tale dopo essere stata un colabrodo nelle ultime stagioni (prima volta sotto i 110 punti subiti a partita dalla stagione 2017/2018, 105.8 per l’esattezza).

Il nativo di Los Angeles stava viaggiando a 6.5 punti e 3.2 assist di media a partita dando un grande apporto alle due stelle della squadra: Kristaps Porzingis e Bradley Beal, soprattutto in fase difensiva, come specificato anche dall’head coach dei Wizards Wes Unseld Jr.

“Sembra essere di buon umore. È un peccato per noi, perché stava giocando a un livello estremamente alto. Farebbe molte cose buone per noi, in particolare sulla parte difensiva, ma la sua salute in questo momento è la priorità. Vedremo come se la caverà tra un paio di settimane, ma incrociamo le dita non sarà troppo lungo”.

Injury update: Delon Wright will be out indefinitely with a grade two strain of his right hamstring.

Wright suffered the injury in the fourth quarter of Tuesday’s game vs. Detroit. He will be re-evaluated in approximately three weeks. pic.twitter.com/ykSHhQCeQb

— Washington Wizards (@WashWizards) October 27, 2022