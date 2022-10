NBA “accoglie” Victor Wembanyama prima del Draft 2023: su app ufficiale tutte le gare del Boulougne-Levallois

È già partito da tempo il treno dell’hype legato al nome di Victor Wembanyama. La probabile prima scelta del Draft NBA 2023, troverà spazio sulla app ufficiale NBA, che trasmetterà tutte le partite della sua stagione nella Betclic Élite, il massimo campionato francese. Le gare di Wembanyama con la maglia del Boulougne-Levallois Metropolitans 92 – regular season e Playoff – saranno disponibili in streaming gratuito, come già accaduto in occasione di altre finestre aperte dal provider streaming ufficiale. Primo appuntamento sabato 29 ottobre.

La Drew League in estate, ora Wembanyama: la app NBA espande i contenuti

Nei mesi di offseason, la app NBA ha cavalcato alcune apparizioni delle star (vedi LeBron James), nei tornei esibizione della Drew League, offrendo visione gratuita delle gare in diretta. Per la nuova stagione, grandi cambiamenti anche nell’interfaccia utente, volta ad offrire un’esperienza ancor più completa e immersiva. I tifosi potranno così seguire l’avvicinamento di Victor Wembanyama al Draft NBA 2023.

