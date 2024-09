Mercato NBA, Fournier svela: “Potevo firmare con Washington, ma le perderanno tutte”

Alla presentazione di Evan Fournier all’Olympiacos erano presenti migliaia di tifosi. L’arrivo del francese in città ha scatenato l’entusiasmo di casa, per rilanciare la quotazione dei greci in chiave Eurolega. Fournier ha deciso di lasciare la NBA dopo 12 stagioni vissute tra alti e bassi, ma anche ‘rischiato’ di rimanere nella Lega americana per un altro anno se avesse accettato il ruolo di rincalzo con Washignton. Queste le parole rilasciate dallo stesso giocatore ad un portale francese, rivelando i retroscena dell’ultimo mercato NBA:

“Avevo un’offerta dalla NBA ma non ero interessato: avrei dovuto fare da mentore ai giovani in una squadra perdente, che avrebbe fatto tanking. Personalmente non è quello che volevo per la mia carriera. Sono due anni che non gioco, non volevo tornare in un contesto perdente. Voglio vivere momenti forti, giocare a pallacanestro, essere me stesso e divertirmi. Perciò mi sono detto: torno a casa e vediamo come va.”