NBA, Kristaps Porzingis ammette mancanza di comunicazione con Doncic a Dallas

Ospite del podcast condotto da Adrian Wojnarowski di ESPN nell’ultima puntata prima dell’inizio della stagione NBA 2022-2023, Kristaps Porzingis ha parlato dei suoi trascorsi a Dallas, tornando sul rapporto con Luka Doncic. Un tandem targato Vecchio Continente che, purtroppo per i Mavericks, non ha mai espresso appieno il potenziale, fino alla trade che ha portato il lettone ex Knicks a Washington.

Porzingis e Doncic, peccati di gioventù ai tempi NBA dei Dallas Mavericks

Di seguito un estratto dell’intervista a Porzingis:

“In alcune situazioni in cui io e Luka avremmo dovuto parlare l’uno con l’altro, [soli] in una stanza, eravamo entrambi giovani. Più avanti è stato così, ci siamo aperti, avvicinati a vicenda. Ovviamente ora guardando indietro posso dire che sono stati commessi degli errori lungo il percorso. L’arrivo di Jason Kidd è stato come aria fresca e ha aiutato.”





Il lungo degli Wizards ha poi continuato:

“Io e Luka andiamo molto d’accordo, fuori dal campo tutto era ok. In campo si sono verificate alcune circostanze delle quali sarebbe stato meglio discutere apertamente. Se non lo si nel modo e momento giusto, certe cose rimangono in testa e credo sia stato questo il caso. Abbiamo imparato [la lezione], in futuro andrà meglio.”



