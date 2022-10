Paolo Banchero segna 29 punti contro i Cleveland Cavaliers, ma non bastano a evitare la sconfitta alla sua squadra: gli Orlando Magic, infatti, devono arrendersi a Evan Mobley, Jarrett Allen e Donovan Mitchell, autori rispettivamente di 22, 18 e 14 punti. Per l’azzurro anche otto rimbalzi e quattro assist.

get to your spot P5 💰 21 PTS & 3 3PM for @Pp_doesit pic.twitter.com/k3rCqS6b1Y — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 27, 2022

Paolo Banchero: “Gioco sempre per vincere, loro hanno sfruttato meglio le occasioni”

La super prestazione di Paolo Banchero non è bastata ai Magic per vincere sul campo dei Cleveland Cavaliers. Per l’azzurro la differenza l’hanno fatta le varie occasioni sfruttate dai Cavs, come spiega nel post partita (qui il video dell’intervista):

“Noi abbiamo fatto alcune buone giocate, ma loro sono stati più continui e hanno sfruttato al meglio le occasioni migliori che gli sono capitate: Mobley è stato incredibile, gli riusciva di tutto, così come Donovan che mi ha creato qualche problema. La differenza l’hanno fatta i dettagli, un tiro, un rimbalzo conquistato, ma siamo sulla strada giusta per migliorare. Gioco sempre al massimo perché voglio vincere, questa è la cosa che conta di più”

Paolo Banchero tonight: 30 PTS

8 REB

4 AST

3 3PM

10-19 FG the 3rd #1 pick in NBA history with 20+ in his first five career games pic.twitter.com/9hyk7QWouR — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 27, 2022

Jamahl Mosley: “Paolo è umile e molto intelligente”

Il coach degli Orlando Magic Jamahl Mosley nel post partita analizza la partita di Paolo Banchero, lodandone il suo IQ e la sua umiltà, tutte caratteristiche che saranno molto utili ai Magic nel corso della stagione:

“Paolo è altruista, tenace, sicuro di sé, con un alto quoziente di intelligenza cestistica e una grande voglia di imparare. È molto di umile e penso che questo sia un grandissimo pregio. Si è inserito nei nostri schemi e nella nostra cultura naturalmente, come se fosse sempre stato uno di noi: per noi è un grande vantaggio da usare nel migliore dei modi”

.@OrlandoMagic coach Jamahl Mosley talks about the physical nature of Wednesday's game, saying the team needs to maintain their confidence. #MagicTogether pic.twitter.com/xuabjCgiDi — Bally Sports Florida: Magic (@BallyMagic) October 27, 2022

