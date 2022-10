Serata da dimenticare per i Brooklyn Nets e per Steve Nash che, oltre alla sconfitta contro i Milwaukee Bucks, viene espulso per la prima volta in carriera nelle vesti di allenatore. Un’espulsione arrivata dopo le proteste per un fallo non sanzionato: Giannis Antetokounmpo alza il braccio per attaccare il perimetro, colpendo Patty Mills alla gola: per l’allenatore dei Nets è fallo, ma non per gli arbitri che fanno allontanare il coach.

Steve Nash was ejected from Nets-Bucks after receiving his second tech. pic.twitter.com/CWnlyFBIEr — SportsCenter (@SportsCenter) October 27, 2022

Steve Nash: “Non penso di aver protestato tanto, ero arrabbiato per essermi preso il tecnico”

L’espulsione di Steve Nash rende ancora più amara la serata dei Brooklyn Nets: dopo aver ripreso la partita nel secondo quarto, i bianconeri sono crollati nella ripresa sotto i colpi di Giannis Antetokounmpo. È proprio The Greek Freak a rendersi protagonista dell’episodio che porterà all’espulsione del coach dei Nets: verso la metà del terzo quarto, il greco ha attaccato dal perimetro usando l’avambraccio, colpendo Patty Mills alla gola per proteggere il pallone. Per gli arbitri tutto regolare, una decisione che ha mandato su tutte le furie Nash.

Dopo aver cercato di chiedere (invano) spiegazioni all’arbitro John Tiven, Nash ha perso la testa iniziando così a sbraitare contro il fischietto che, alla fine, lo ha espulso. Nel post partita l’allenatore dei Nets spiega l’accaduto:

“Ho cercato di difendere i miei ragazzi: Patty ha preso un colpo sulla gola proprio davanti all’arbitro, non è stato giusto e non penso neanche di aver protestato così tanto, ero arrabbiato per essermi preso il tecnico. Non mi è stata data una giustificazione: sono successe molte cose, ma è andata come è andata e non c’è niente da aggiungere”

Steve Nash was ejected for the first time as head coach tonight. The Nets coach met with the media to discuss the ejection and more. #NETSonYES pic.twitter.com/Dj8o8c4792 — YES Network (@YESNetwork) October 27, 2022

Kevin Durant: “Ha difeso i suoi giocatori, come fanno gli allenatori”

Per la prima volta Steve Nash è stato espulso nelle vesti di allenatore, un fatto che ha lasciato in parte stupito anche Kevin Durant che, nel post partita, difende il suo coach:

“Personalmente gli ho sentito dire un sacco di cose agli arbitri: ero in campo con lui quando gli diceva cose inenarrabili, specialmente durante i miei primi anni nella lega. Quando ho visto che da allenatore non prendeva tecnici, mi chiedevo come fosse possibile èerchéè molto competitivo. Un allenatore deve avere un comportamento diverso rispetto ai giocatori, ma a volte bisogna anche difendere i propri ragazzi ed è quello che ha fatto stasera”

Kevin Durant finished with a team-high 33 points against the Bucks. KD has 25-plus points in all four games this season, which ties the second longest streak to start a season in his career. #NETSonYES pic.twitter.com/yMbIH0BMy5 — YES Network (@YESNetwork) October 27, 2022

