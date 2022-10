NBA, Kawhi Leonard torna in campo dopo 16 mesi: le sue parole nel dopo partita

Nella notte Kawhi Leonard ha fatto il suo tanto atteso ritorno in campo per i Los Angeles Clippers dopo aver perso l’intera stagione 2021-2022: uno stop costatogli ben 16 mesi. Il giocatore aveva subito un infortunio al ginocchio durante la corsa dei Clippers alle semifinali di Western Conference nel 2021 e nella prima partita al ritorno sul parquet, il 31enne non ha mostrato segni di ruggine contribuendo alla vittoria finale nel derby contro i Los Angeles Lakers.

I Clippers hanno optato per un approccio cauto facendolo giocare appena 21 minuti in uscita dalla panchina, cosa che non accadeva da quando il nativo di Riverside giocava in casacca San Antonio nel 2013. Da allora contava 447 partite consecutive in regular season nella starting lineup e ben 100 nei playoff. Sulle sue condizioni fisiche Leonard, nel dopo-partita, ha dichiarato:

“Mi sento bene, abbiamo fatto un lavoro fantastico. Lo staff dei Clippers ha messo insieme una squadra per me e per migliorare rapidamente.”

Sulla prestazione della sua squadra e l’apporto che dei compagni, il #2 ha aggiunto:

“È incredibile, vedi stasera, sono stati tutti in campo a contribuire in difesa e in attacco. Come leader, io e PG [Paul George, n.d.t.] dobbiamo sapere chi c’è e chi ci segue. Dobbiamo presentarci nei grandi momenti cercando di essere stelle nel nostro ruolo. Tutti stanno cercando di fare del loro meglio nei minuti a loro disposizione e penso che questo ci aiuterà ad andare avanti.”

Il due volte campione NBA ha chiuso la partita con 14 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

