La prima uscita stagionale dei Milwaukee Bucks è stata più che positiva, visto che hanno vinto in trasferta contro i Philadelphia 76ers: a trascinare gli ex campioni NBA ci ha pensato Giannis Antetokounmpo, autore di una prestazione da 21 punti, 13 rimbalzi e otto assist. Un successo arrivato grazie al lavoro di tutti, come spiegano The Greek Freak e coach Budenholzer al termine della gara.

Giannis with a near triple-double to open up the season. 🔥 21 PTS | 13 REB | 8 AST | 3 BLK | 1 STL pic.twitter.com/cIzQL9y2Ab — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 21, 2022

Giannis Antetokounmpo: “Ho pensato solo a divertirmi”

A decidere la partita è stato il tiro di Wesley Matthews a 23.8 secondi dalla fine, ma per Giannis Antetokounmpo il merito della vittoria va a tutta la squadra, visto l’atteggiamento e la difesa che hanno arginato l’attacco dei Philadelphia 76ers. Nel post partita Giannis ha analizzato la partita, rendendosi protagonista di un siparietto divertente quando è apparsa in tv una sua pubblicità cpn l’attore Simu Liu:

“Ho giocato pensando solamente a divertirmi e cercavo di vincere, riuscivamo a esprimere molto bene il nostro gioco. […] È una grande vittoria di squadra: abbiano giocato insieme per 48 minuti, loro hanno segnato solo 88 punti. La nostra difesa è stata fenomenale, Brook era ovunque e ha reso difficile la vita a Joel: siamo stati perfetti. La giocata di Wes? La migliore che potessimo fare e lui è stato bravo a segnare, è stato fondamentale”

Giannis stops mid postgame presser to watch his TV commercial. 🤣 pic.twitter.com/f4LIRb3EEb — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 21, 2022

Mike Budenholzer: “Abbiamo trovato il modo di vincere in trasferta”

Oltre a Giannis Antetokounmpo, anche coach Mike Budenholzer è soddisfatto della vittoria di questa notte. Una partita dalla quale prendere spunto per le prossime trasferte, come racconta l’allenatore nella conferenza post partita:

“In casa per noi è più facile giocare bene e vincere, siamo a casa nostra davanti ai nostri tifosi e abbiamo quella spinta in più: in trasferta è sempre più difficile, ma la partita di stasera mi dice che abbiamo trovato il modo di vincere anche fuori dalle mura amiche. I ragazzi sono stati attenti ai dettagli, non abbiamo mai abbassato la concentrazione e non ci siamo arresi: la confidenza nei nostri mezzi ha fatto la differenza, ora proseguiamo su questa strada”

"We were able to find a way to win on the road." Coach Bud's ASL Press Conference pic.twitter.com/g1PrANW2Wz — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 21, 2022

