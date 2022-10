Brutto inizio di stagione per i Los Angeles Lakers, sconfitti dai Clippers nella prima partita in casa: LeBron James segna 20 punti, Davis 25 e Walker IV 26, ma per i gialloviola non bastano per evitare la sconfitta. Salta agli occhi la prestazione di Russell Westbrook dove si registra uno 0/11 dal tiro preoccupante.

LeBron James: “Siamo una squadra con nuovi giocatori, stiamo imparando a conoscerci”

La sconfitta nel derby contro i Clippers pesa, ma per LeBron James non ci sono troppi motivi per cui preoccuparsi: la squadra ha giocato bene per lunghi tratti, quella che è mancata è la lucidità al tiro e l’intesa tra i vari giocatori. Un’intesa che, come spiega il numero 6 dei Lakers, arriverà con il tempo:

“Per gran parte della partita pensavo che stessimo giocando bene:siamo stati bravi a fare girare la palla e in alcuni movimenti, ma ci è mancato qualcosa e loro ne hanno approfittato. Siamo una squadra con diversi nuovi giocatori, stiamo imparando a conoscerci: dobbiamo lavorare sulle cose più semplici e fare attenzione ai dettagli, siamo stati imprecisi al tiro e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene, dobbiamo solo lavorare sodo”

Attimi di paura per i tifosi dei Lakers quando Anthony Davis, nel tentativo di bloccare Kawhi Leonard, è caduto bruscamente sulla schiena: il giocatore ha confermato che starà bene in vista delle prossime partite.

Russell Westbrook deluso, coach Ham: “Non è tutta da buttare la prestazione di oggi”

Se LeBron James vede la possibilità di migliorare, chi invece è di poche parole è Russell Westbrook che chiude la partita con due punti, quattro assist e due rimbalzi, ma il dato più preoccupante è lo 0/11 al tiro e 0/6 da tre punti. Il giocatore gialloviola si limita solo a dire che è stata una partita difficile, dove gli avversari non gli hanno permesso di esprimersi al meglio.

Chi vede il bicchiere mezzo pieno è coach Darvin Ham:

“Sicuramente abbiamo tanti aspetti dove dobbiamo migliorare, ad esempio dobbiamo costringere le squadre a forzare dei tiri e non concedergli i falli. Siamo stati bravi in alcuni momenti della partita, abbiamo fatto delle buone giocate e dobbiamo ripartire da lì: con il tempo i meccanismi di gioco daranno i risultati sperati”

