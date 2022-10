NBA, esordio difficile per Ben Simmons con Brooklyn: “Ero troppo su di giri”

Ben Simmons ha fatto il suo grande debutto con Brooklyn Nets ieri notte dopo una stagione in cui è rimasto lontano dei parquet. Esordio da rivedere per l’australiano che ha chiuso con cifre di poco rilievo, venendo anche espulso per limite di falli raggiunto. Questo il suo bottino raccolto in 23 minuti di gioco: 4 punti, 5 rimbalzi, 5 assist, 3 palloni persi e 6 falli. Quindi, un +/- di -26. Davanti ai giornalisti, Steven Nash ha giudicato la gara del suo giocatore:

“Penso solo che sia arrugginito. Il ragazzo non gioca da più di un anno. Si sta ancora abituando agli arbitri, alla difesa, all’attacco della nostra squadra. È un processo lungo per Ben. L’ho detto spesso, mi avete sentito dirlo. Ha mostrato evidenti lampi del giocatore che sappiamo che è e che può essere, ma non è facile tornare ai livelli visti un tempo. Siamo qui per supportarlo, siamo qui per allenarlo al meglio e fargli ritrovare il giusto smalto.”

Immaginiamo che l’ex 76ers abbia messo molta pressione su se stesso e non ha nascosto in una conferenza stampa di essere “troppo emozionato”:

“C’è così tanto da fare… penso di essere stato troppo su di giri, onestamente. Ma è stato semplicemente fantastico essere in campo. Nella prima partita stagione, ovviamente, volevamo vincere, ma conosciamo i motivi della nostra sconfitta. Abbiamo perso per molte ragioni e queste sono cose che possiamo aggiustare. Sappiamo che questa sconfitta non riassume quello che è la nostra squadra. Penso che ci sia stata molta trepidazione all’inizio, ma è stato bello lasciarmi questa prima alle spalle.”

