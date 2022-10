NBA, Morant esplode con 49 punti: “Segreti? Mi son rinchiuso in palestra in estate”

Mentre Desmond Bane (3/16) e Tyus Jones (4/13) hanno faticato in particolar modo al tiro, Ja Morant questa notte ha preso in mano le cose per trascinare Memphis ad una vittoria non facile (-16 punti nel primo tempo) con il punteggio finale di 129-122 contro Houston. La stella dei Grizzlies ha chiuso con 49 punti a referto, tirando con un discreto 17/26 dal campo, 10/13 ai tiri liberi, 5/6 da 3 punti, raccogliendo inoltre 4 rimbalzi, 8 assist e 2 stoppate in 31 minuti.

Dopo 2 partite andate in archivio in questa regular season, Morant ha già realizzato 8 tiri da 3 punti, lui che nella scorsa stagione viaggiava a sole 1.5 realizzazioni a partita dalla lunga distanza. Come si spiega questo progresso? Morant ha risposto così:

“Lavorando. Mi sono rinchiuso in palestra. Ho fatto il maggior numero di allenamenti possibile. Devo continuare a farlo, continuare a lavorare anche se i miei tiri in questo momento stanno entrando. Il segreto è continuare ad allenarsi.”

Taylor Jenkins, allenatore dei Grizzlies, ha commentato in questa maniera la prestazione monstre della sua stella:

“Che partita fenomenale di Ja. È stato in modalità attacco per tutto il match. É stato meraviglioso.”

Houston si era ritrovata avanti con il punteggio di 108-104 a 9 minuti dalla fine, con Morant che subito dopo ha segnato 5 punti durante un 10-0 di parziale che ha permesso a Memphis di salire 118-110 a 6 minuti. All’inizio della partita, il play aveva segnato 9 punti durante un altro parziale di 18-9 per prendere le redini del gioco al ritorno dagli spogliatoi.

Morant, lo ricordiamo, aveva segnato 34 punti nella prima gara di apertura stagione vinta contro i New York Knicks.

