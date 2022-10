Woj: “Wembanyama miglior prospetto NBA di sempre.” Il suo valore? 500 milioni di dollari

Dopo le parole di LeBron James, un’altra personalità di spicco del mondo NBA si esprime nei confronti di Victor Wembanyama, talento dei Metropolitans 92 – squadra che milita in LNB Pro – e lo fa in maniera netta e decisa: Adrian Wojnarowski. L’insider di ESPN, considerato il più importante tra i colleghi, ha espresso il suo entusiasmo nei confronti del 18enne francese:

“È il miglior prospetto della storia del Draft NBA. L’impatto che avrà su questa NBA è incredibile. Ci sarà una corsa folle al tanking per riuscire ad ottenere Wembanyama.”

L’analista, scrittore e giornalista, alla trasmissione, ‘NBA Countdown’ confessa che la potenziale scelta n. 1 del 2023 è un talento generazionale e che il presidente di una franchigia gli ha riferito come la firma del giocatore potrebbe fruttare un aumento del valore della stessa fino a 500 milioni di dollari.

Nella prima partita, Wembanyama, ha mostrato tutto il suo talento mettendo a referto 37 punti, 4 rimbalzi, una rubata e 5 stoppate. Prestazione monstre ripetuta durante il secondo incontro dei Metropolitans 92 (ai danni degli Ignite, squadra della G-League) che termina la partita con 36 punti, 11 rimbalzi, 4 assist, 4 stoppate e la vittoria con il risultato finale di 112-106.

Wojnarowski aggiunge:

“È un talento così grande che è qualcosa che potrebbe avere un impatto anche per le contender e per le squadre che puntano al play-in. Avrà un impatto senza precedenti sulla lega ancor prima di giocare un singolo minuto in NBA.”