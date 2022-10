Durant e Antetokounmpo impressionati da Wembanyama: “La NBA avrà un problema serio appena arriverà lui”

La NBA è rimasta impressionata da Victor Wembanyama. Il prossimo crack della lega – dato come entrante al prossimo Draft 2023 – in questa preseason ha già mostrato tutto il suo valore, dominando in lungo e in largo. Negli scorsi giorni, il francese ha incassato le belle parole di LeBron James. Ora si sono aggiunti anche i commenti di Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. KD è stato spesso preso a modello di Wembanyama. A quanto pare, la stella di Brooklyn sembra esserne felice:

Poi, è stato il turno di Giannis Antetokounmpo il quale ha confessato di aver già visto Wembanyama all’opera più di un anno fa:

“Ho avuto la fortuna di vederlo giocare per la prima volta nel 2021. Era un compagno di squadra di mio fratellino. Ed è fantastico. Penso che nel 2045 tutti saranno come Victor (sorride). Le sue abilità, il modo in cui tira, il modo in cui si muove. È estremamente veloce per la sua taglia. Può stoppare i tiri, essere una minaccia in difesa… È incredibile. È solo questione di tempo prima che sia in questa lega e per lui la chiave è solo continuare a migliorare, rimanere umile e in salute. Con fisico del genere, con una struttura del genere – finché rimane in salute e progredisce – ha la possibilità di essere uno dei migliori della storia. Non abbiamo mai visto niente di simile prima. Penso che sia un buon cambiamento per tutti nella nostra lega avere un giocatore di 2’21, che può fare ciò che vuole in campo. Dovremo prepararci per questo ragazzo, sarà davvero forte.”