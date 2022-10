NBA, LeBron James impressionato da Wembanyama: ” Victor è un talento senza precedenti”

Dare agile sfoggio del proprio talento, al di là della pressione mediatica, oltre qualsiasi dubbio potenziale, è un pregio condiviso da pochissimi. Segnare 37 punti (tirando 7-11 da tre punti) in mondovisione, dominando la prima partita della carriera giocata sul suolo americano senza nemmeno lasciar trasparire un minimo di tensione, è sinonimo di predestinazione. Victor Wembanyama è l’emblema della predisposizione umana ad eccellere in una determinata professione.

Il giovane centro francese incarna senza mezzi termini il prototipo ideale del giocatore del futuro, anche e soprattutto perché, come sostiene LeBron James, nessun appassionato di pallacanestro ha mai assistito a qualcosa di lontanamente simile in passato. Una tale combinazione di fisico, tecnica, coordinazione, intelligenza cestistica, istinto e sfrontatezza può essere sintetizzata solo in due termini: talento generazionale.

Di seguito, le parole di LBJ:

“Pur essendo ormai abituati ad usare impropriamente il termine “unicorn” per descrivere i grandi prospetti che sono sul punto di approdare in NBA, in questo caso vedo poche alternative, se non “alieno”. Victor è un talento generazionale senza precedenti; quello che fa in campo, dimostrando sempre una naturalezza fuori dal comune, mi lascia onestamente sbalordito. Condurre la transizione con quel controllo, muovere i piedi così rapidamente e tirare da tre dal palleggio in allontanamento sono tutte qualità che, a rigor di logica, non potrebbero umanamente appartenere ad un ragazzo della sua statura”.

Continua The King:

“La prossima estate sarà certamente la prima scelta assoluta, anche perché un giocatore di questa eccezionalità nasce una sola volta ogni cinquant’anni. Se sarà capace di abbinare a tutto ciò che ha ricevuto in dono una grande etica del lavoro, allora la NBA ha tra le mani un diamante finissimo. Avendo peraltro margini di miglioramento spaventosi, non sono francamente in grado di immaginare dove potrà arrivare”.

