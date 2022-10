NBA, Karl-Anthony Towns protagonista della nuova serie HBO Max “Velma”

Negli ultimi anni tanti giocatori NBA hanno fatto ricorso a carriere alternative durante la offseason. Alcuni si sono concentrati sulla carriera musicale, come ad esempio Damian Lillard e Victor Oladipo. Altri giocatori invece si sono dati alla carriera cinematografica o sul piccolo schermo, vedi LeBron James con Space Jam 2 o ancora più recentemente Juancho Hernangomez e Anthony Edwards con il celebre Hustle.

A questo giro tocca alla superstar dei Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns. Il centro dominicano sarà infatti il protagonista della nuova e attesissima serie targata HBO Max “Velma”.

La serie si baserà sull’iconico personaggio di Scooby-Doo ed avrà 10 episodi. Oltre A KAT, il cast comprenderà alcuni attori famosi negli Stati Uniti come Mindy Kaling, Glenn Howerton, Russell Peters e Melissa Fumero. L’uscita è programmata negli Stati Uniti per il 2023, mentre per l’Italia è ancora da definire se e quando uscirà.

Siamo ansiosi di vedere la performance di Towns in “Velma” ma siamo altrettanto sicuri che si distinguerà per bravura anche sul piccolo schermo come sul campo da basket.

TRENDING: Karl-Anthony Towns will star in an adult Scooby-Doo series on HBO called “Velma.” (via @ethanshanfeld, https://t.co/rjgokf6Jkq) pic.twitter.com/1VWq0IhGpn — Legion Hoops (@LegionHoops) October 6, 2022

