NBA, Kevin Love commenta la rissa di Green e Poole: “Succede più spesso di quanto si creda”

Sui canali di NBA Today, Kevin Love ha commentato il video virale di Draymond Green che ha colpito il compagno di squadra Jordan Poole in allenamento. Il lungo ha spiegato che se un gesto del genere non è mai giustificato per lui, questo rimane comunque niente di eccezionale:

“La mia prima cosa che mi sono chiesto è stato: ‘Come è venuto fuori questo video?’. È qualcosa che dovrebbe rimanere in casa Golden State. Conosco Steve Kerr, Bob Myers, i proprietari… probabilmente tutti stanno pensando la stessa cosa, ossia chi l’ha fatto venir fuori. Conosciamo l’irruenza di Draymond, Jordan Poole è bravo, sono campioni in carica, sono in fiducia… ma penso che sia una cosa che succeda spesso, più di quanto creda la gente. In ogni caso, credo che non si debba mai arrivare a questo. So che Draymond vorrebbe poter tornare indietro nel tempo. So che Jordan è un bravo ragazzo, conosco molto bene Draymond. È chiaramente qualcosa che non vorresti mai vedere. Ma siamo nel training camp di una squadra NBA, ci sono diversi giocatori che stanno lottando per un posto nel team, si stanno preparando per combattere lungo tutta la stagione… quindi servirebbe un po’ più di contesto su quello che è successo.”