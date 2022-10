NBA, Draymond Green parla del pugno a Jordan Poole: “Ho sbagliato, qui per riconoscere i miei errori”

Draymond Green è tornato a parlare per la prima volta dopo l’alterco con Jordan Poole avvenuto nel corso di un allenamento Warriors in settimana. La diffusione indebita di un video che riprende l’episodio, oltre ad aver alimentato polemiche e caos mediatico, ha spinto Green a scuse pubbliche in un confronto con la stampa.

Draymond Green chiede scusa

Riportiamo alcuni passaggi dell’intervento:

”Non mi nascondo, riconosco i miei errori. Mercoledì ho sbagliato, mi sono scusato per questo con la squadra e con Jordan. C’è enorme imbarazzo per l’accaduto, non solo per me che ho compiuto il gesto, ma anche per Jordan, la squadra, l’organizzazione e la sua famiglia. Ora c’è da ricostruire fiducia nello spogliatoio e rimettere insieme i cocci per ripetersi e difendere il titolo. Anche se questa è l’ultima delle mie preoccupazioni al momento, deve rimanere in primo piano. […] Come leader di questo gruppo, devo sentirmi meglio.”



Nulla a che vedere con le speculazioni sull’imminente decisione circa il rinnovo contrattuale di Jordan Poole:

“Posso assicurarvi che non faccio i conti nelle tasche altrui. Ciò che succede in allenamento dovrebbe restare lì. Non sono qui per cambiare un’opinione, ma per riconoscere i miei errori. Mi prenderò del tempo per me stando lontano dalla squadra, come ho già fatto. Lavorerò su me stesso continuando a dare spazio agli altri ragazzi. Il video? Porcata. Dagli allenamenti non esce altro, non vengono svelati gli schemi che proviamo. L’ho visto quindici volte, forse di più appare anche peggio di quel che pensassi. A prescindere da come è stato reso pubblico, con audio o senza, ho sbagliato, lo accetto e guardo avanti. ”

in aggiornamento

Leggi anche:

NBA Season preview 2022-2023: ribaltoni e intrecci nella Northwest Division

Kevin Love commenta la rissa di Green e Poole: “Succede più spesso di quanto si creda”

Lo spot NBA per il lancio della stagione 2022-2023