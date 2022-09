Mercato NBA, Derrick Favors agli Houston Rockets: la trade coinvolge 8 giocatori

Gli Houston Rockets hanno acquisito il centro Derrick Favors (in uscita dagli Oklahoma City Thunder) e una scelta al Draft al secondo giro del 2025 in uno scambio che coinvolge ben 8 giocatori. A riportare la notizia è Adrian Wojnarowski che snocciola i dettagli in un articolo su ESPN. Il giocatore durante la scorsa stagione ha messo piede in cambio in 39 occasioni mantenendo medie di 5.3 punti, 4.7 rimbalzi e 0.6 assist.

I Thunder guadagneranno due trade exception, risparmieranno 1 milioni di dollari di stipendio e spediranno le guardie Ty Jerome, Theo Maledon e Moe Harkless agli Houston Rockets in cambio di David Nwaba, Sterling Brown, Trey Burke e Marquese Chirss.

L’accordo permetterà ai Thunder di rimanere di 10 milioni sotto la soglia della luxury tax. Dopo queste manovre di mercato Rockets e Thunder contano 18 contratti garantiti nei rispettivi roster e dovranno ridurli ulteriormente a 15 entro il 17 ottobre.

È probabile che Moe Harkless non sia destinato a rimanere: il suo contratto è stato assorbito in una disabled player exception, mentre Maledon e Nwaba sono sotto contratto per la stagione 2023-2024 entrambi con delle team option.

Leggi anche:

NBA, buone notizie per Lonzo Ball: rientro previsto prima della fine della stagione

NBA, Paul George sui Clippers: “Siamo concentrati”

Mercato NBA, Cavaliers interessati a Jae Crowder