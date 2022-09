Mercato NBA, Cavaliers interessati a Jae Crowder

Dopo le Finals 2020 e, in generale, due stagioni in Arizona Jae Crowder non continuerà a giocare con i Phoenix Suns. La franchigia sembra averlo messo all’uscita e quindi si appresta a cominciare una nuova avventura. Diverse le squadre alla porta tra cui Boston Celtics, Memphis Grizzlies e Cleveland Cavaliers.

L’addio e i Cavs

L’addio di Jae Crowder non è stato senza polemiche. Infatti l’ala ha lasciato un messaggio sul suo profilo Twitter alquanto misterioso:

“Uno deve cercarsi lavoro dove è voluto, dove se ne ha bisogno. Sono grato per ciò che gli ultimi due anni mi hanno insegnato. Adesso devo abbracciare un’altra sfida con duro lavoro e devozione. Per quelli tra voi che hanno chiuso la porta su di me: grazie! Il numero 99 torna presto.”

Il classe ’90 potrebbe così far ritorno dove tutto è cominciato – fu selezionato con la 34esima scelta al Draft 2012 – e dove ha già giocato tra il 2017 e il 2018: ai Cleveland Cavaliers. La squadra di coach Bickerstaff sarebbe alla ricerca di un’ala in grado di tenere alle strette piccoli e grandi giocatori.

Quello dell’ala piccola, non a caso, è un ruolo ancora scoperto in casa Cavs. I quattro giocatori ad avere il posto pressoché sicuro sarebbero Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen. Mancherebbe solo l’ultimo tassello. Sarà Crowder?

