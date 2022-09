NBA, Paul George sui Clippers: “Siamo concentrati”

Tra tutte le squadre pronte per la lotta al titolo, i Los Angeles Clippers potrebbero essere una delle più pericolose. I due nuovi acquisti, Kawhi Leonard che recupera finalmente dall’infortunio e John Wall, possono certamente colmare i vuoti lasciati dagli ultimi fallimenti e portare il valore della squadra a un altro livello. Ne sarebbe felice Paul George, che sente sempre di più la pressione della vittoria.

Il numero 13 dei losangelini non è più un giovanotto e il tempo è un fattore che ormai gli ha girato le spalle. Gli anni corrono, la fine si avvicina, la voglia di sentirsi campioni per una volta è tanta. Durante una chiacchierata con la stampa, Paul George ha spiegato la mentalità della squadra:

“Siamo concentrati. Concentrati, credo. Comprendiamo l’opportunità e credo che il modo con cui ho approcciato l’allenamento ogni giorno sia quello di una concentrata, bloccata mentalità per portare il meglio fuori da me stesso, per avere il meglio fuori da me stesso. La mia finestra di essere campione si sta stringendo.”