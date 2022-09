NBA, buone notizie per Lonzo Ball: rientro previsto prima della fine della stagione

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista di punta della redazione di The Athletic, l’operazione chirurgica alla quale Lonzo Ball si è sottoposto nella giornata di ieri dovrebbe aver finalmente permesso ai medici di identificare e rimuovere lo sfuggente problema al ginocchio che stava gravemente condizionando la mobilità del prodotto di UCLA a partire dalla seconda parte della scorsa stagione.

Sources: There is confidence in Bulls guard Lonzo Ball's ability to return this season following left knee surgery on Wednesday that doctors believe addressed the issue. Ball is expected to miss at least a few months.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2022