LeBron James investe nel Pickleball: il nuovo sport di moda negli USA

LeBron James e Maverick Carter hanno deciso di unire le proprie forze economiche per investire nello sport più in voga del momento negli Stati Uniti: il Pickleball. A riportarlo Kirk Goldsberry, insider di ESPN. Secondo le fonti, LeBron e il businessman fanno parte di un gruppo di investitori che comprenderebbero anche altre stelle NBA: Draymond Green e Kevin Love.

Major League Pickleball opened up an ownership opportunity for James' group to invest in a new league showcasing elite professional talent in one of the most rapidly growing sports in the U.S.

