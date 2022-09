Chicago Bulls, Media Day 2022: le dichiarazioni dei protagonisti

La giornata di oggi, lunedì 26 settembre, coincide per molte squadre con il Media Day che apre il training camp in preparazione alla stagione 2022-2023. Seguite con noi le prime battute della stagione per raccogliere sensazioni, temi caldi, interrogativi e interessanti mic drop.

Chicago Bulls | Il Media Day NBA in live-streaming dalle 20:30

Il percorso di recupero di Lonzo Ball dall’infortunio è più accidentato del previsto. Sarà solo una delle questioni affrontate nel Media Day NBA della squadra dell’Illinois. Dalle 20:30 italiane potrete seguire la diretta dell’evento a questo link.

Riproporremo in quest’articolo le dichiarazioni salienti.

in aggiornamento