Novità nel regolamento NBA per i falli tattici: la spiegazione in un video

Ci sono novità per quanto riguarda i cosiddetti “falli tattici”, quelli commessi al solo scopo di impedire agli avversari di volare in contropiede. La NBA stessa, attraverso Twitter, ha annunciato il cambio della regola che entrerà in vigore già dalla prossima stagione: i falli saranno puniti con un tiro libero e il successivo possesso della sfera.

Beginning this season, there will be a heightened penalty (1 free throw + possession) for intentional fouls committed by defenders which deprive the offensive team of a fast-break opportunity. See below for an educational video regarding "Transition Take Fouls": pic.twitter.com/aOf1ZrqAu5

— NBA Official (@NBAOfficial) September 26, 2022