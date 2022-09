Il prossimo 3 ottobre i Brooklyn Nets giocheranno contro i Philadelphia 76ers: Steve Nash farà giocare anche il grande ex Ben Simmons, atleta che ha stupito il coach dei bianconeri per la sua incredibile versatilità. Dopo la burrascosa passata stagione, Simmons potrà finalmente tornare in campo ed è pronto a ripagare la fiducia dei suoi compagni.

Steve Nash: “Non mi interessa se Ben Simmons tira in sospensione, fa molte altre cose utili”

I Brooklyn Nets potranno finalmente fare affidamento su Ben Simmons, giocatore che nella scorsa stagione è mancato davvero tanto alla squadra di Steve Nash. In questi giorni di allenamento il coach dei Nets ha potuto vedere tutte le qualità del giocatore, una versatilità che sarà di grande aiuto nel corso del campionato, come racconta Nash ai giornalisti:

“È un giocatore unico, questo è ciò che rende Ben eccezionale. Ecco perché non mi interessa se tirerà mai in sospensione per i Brooklyn Nets. Se lo farà ben venga, ma non è questo che lo rende speciale e non ciò di cui abbiamo bisogno. È ottimo elemento per la nostra squadra, un giocatore di basket incredibile per la sua versatilità: questa è l’aiuto più importante che ci può dare”

Nash on Simmons’ versatility: “Very unique. That’s what makes Ben great. That’s why I don’t care if he ever shoots a jump shot. He’s welcome to, but that is not what makes him special, and not what we need. He’s a great complement to our team …” — Nick Friedell (@NickFriedell) September 28, 2022

Ben Simmons: “Non vedo l’ora di giocare con Durant e Irving”

Steve Nash è pronto a schierare Ben Simmons insieme alle due superstar dei Nets, Kevin Durant e Kyrie Irving. Dopo l’infortunio alla schiena della scorsa stagione e i vari problemi mentali che ha dovuto risolvere, l’ex giocatore dei 76ers e in gran forma e non vede l’ora di tornare in campo:

“Mi sento benissimo, sto cercando di abituarmi il più velocemente possibile al gioco che vuole il coach. È bello essere qui e giocare con questi ragazzi: sto giocando con alcuni dei più grandi giocatori NBA, per me è un onore e non vedo l’ora di scendere in campo con loro; devo capire i loro movimenti, dove vogliono la palla e dove devo farmi trovare: è una questione di tempismo alla quale stiamo lavorando”

Ben Simmons: “I feel great.” Simmons says he’s cleared for everything. He says “looking forward” to playing some center when the matchup calls for it. pic.twitter.com/5cygbZaqI6 — Nick Friedell (@NickFriedell) September 28, 2022

Leggi anche:

Chicago Bulls, Lonzo Ball potrebbe saltare l’intera stagione NBA 2022-2023

NBA 2022-2023 Season Preview: Central Division, nella rete di ‘Spida’ Mitchell

Novità nel regolamento NBA per i falli tattici: la spiegazione in un video