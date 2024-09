NBA, Derrick Rose annuncia il suo ritiro: “Ora inseguo altri sogni”

Ora è ufficiale: Derrick Rose ha annunciato il suo ritiro dalla NBA. Dopo il video criptico pubblicato nella giornata di ieri sui suoi social, ora il futuro dell’ormai ex giocatore è chiaro. Solo 48 ore fa, peraltro, aveva rescisso il suo contratto con i Memphis Grizzlies per non meglio specificati ‘motivi personali’. In prima battuta, sembrava che Derrick volesse trovare un’ultima avventura in una squadra che lottava per il titolo, invece l’ex MVP ha stupito nuovamente tutti, dicendo addio alla pallacanestro giocata.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di The Atheltic, Rose ha commentato la sua scelta in questa maniera:

“Il mio prossimo capitolo mi vedrà inseguire nuovi sogni e condividere con gli altri la mia crescita personale. Credo che il vero successo stia nel diventare la persona che sei destinata a essere: ora voglio mostrare al mondo intero che il mio impatto va oltre la pallacanestro. La mia carriera? Bella o brutta, ognuna ha nella sua vita un momento in cui dice ‘Cosa sarebbe potuto succedere se…’. Ma anche se potessi, io non cambierei niente della mia vita, perché mi ha reso la persona che sono oggi”.

Ricordiamo che Derrick Rose è stato l’MVP più giovane nella storia della NBA, a soli 22 anni compiuti. Poco dopo è arrivato il suo grave infortunio al ginocchio nel 2012, che ha compromesso per sempre il livello del suo gioco. Fino alla notizia di stamattina. Il numero uno dei nostri cuori che lascia il parquet, comunque, in maniera elegante.

Leggi Anche:

NBA, Sam Presti inaugura la stagione di OKC con la sua consueta conferenza stampa di inizio anno

NBA, Toronto e Memphis pronte a ritirare le maglie di Vince Carter e Tony Allen