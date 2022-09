Mercato NBA, ecco le trattative minori in fase di chiusura

Come in tutti gli sport di squadra a fare scalpore, molto spesso, sono i movimenti di mercato che riguardano le superstar, i grandi nomi. Questi però sono circondati da “gregari” che hanno il compito di completare i roster delle squadre e che nella maggior parte delle volte contribuiscono – e non poco – ad aiutare quelle stesse superstar a vincere titoli e creare dinastie. Andiamo a vedere dunque alcuni di questi movimenti di mercato minori che non di rado passano sottotraccia e che nelle ultime ore parrebbero in fase di chiusura.

Il reporter Shams Charania ha dato l’annuncio, attraverso Twitter, che i Boston Celtics hanno deciso di salutare Bruno Caboclo decidendone il taglio. Il giocatore brasiliano aveva mantenuto una media di 23.9 punti e 11.4 rimbalzi nella sua esperienza nella BCL Americans e aveva giocato la Summer League con gli Utah Jazz.

La squadra di Salt Lake City sembra avergli preferito Cody Zeller. Il giocatore era free agent e ha trovato l’accordo dopo una stagione passata ai Blazers con medie di 5.2 punti e 4.6 rimbalzi in 27 gara disputate.

Free agent center Cody Zeller has agreed to a deal with the Utah Jazz, sources tell me and @Tjonesonthenba .

Brian Windhorst ha rilasciato a ‘NBA Today’ delle dichiarazioni in cui fa il punto della situazione sull’accordo relativo al rinnovo che lega i Phoenix Suns a Cameron Johnson. Le due parti starebbero trattando un’estensione, ma un mancato accordo porterebbe Johnson a diventare Restricted Free Agent nell’estate 2023:

The Suns are in trade negotiations right now, mainly centered around Jae Crowder, per @WindhorstESPN. Bojan Bogdanovic is a potential target to monitor.

Windhorst also relays Phoenix is working on a long-term contract extension for Cam Johnson. pic.twitter.com/g23IoiqfWw

