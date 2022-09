Nella serata di ieri è arrivata la conferma: Ime Udoka è stato sospeso dal ruolo di head coach dei Boston Celtics per tutta la stagione 2022-2023. Questa mattina sono arrivate le prime parole del protagonista della vicenda che, in un secondo momento, saprà quale sarà il suo futuro sulla panchina di Boston che, per ora, sarà affidata a Joe Mazzulla.

Parla Ime Udoka: “Ho deluso la mia famiglia”

L’ormai ex head coach dei Boston Celtics Ime Udoka si affida a un comunicato per esprimere le sue emozioni riguardo la vicenda della sua sospensione. Udoka ha violato le linee guida della franchigia intrattenendo una relazione con una donna che faceva parte dello staff: per questo motivo non siederà sulla panchina dei Celtics per tutta la stagione 2022-2023. Queste le sue parole a riguardo:

“Voglio scusarmi con i nostri giocatori, tifosi, l’intera organizzazione dei Celtics e con la mia famiglia per averli delusi. Mi spiace aver messo la squadra in questa difficile situazione, per cui accetto la decisione della franchigia. Per rispetto nei confronti di ogni parte coinvolta non ho altri commenti al riguardo”

Poche sintetiche righe che non lasciano spazio a libera interpretazione. Sarà Joe Mazzulla, ex assistente allenatore dei Cleveland Cavaliers, a guidare la squadra nella stagione alle porte, mentre il futuro sulla panchina dei Celtics è ancora un mistero per Ime Udoka: per ora resta un Celtic ma la franchigia fa sapere che prenderà la decisione definitiva solo in un secondo momento.

