NBA, PayPal pronta a defilarsi da sponsor dei Phoenix Suns dopo il caso Sarver

La sospensione annunciata dalla NBA a carico di Robert Sarver, proprietario dei Phoenix Suns da tempo nell’occhio del ciclone, non soddisfa alcuni dei principali sponsor della lega. I partner di business, a vario livello, si uniscono al coro di di dissenso e condanna della vicenda levatosi nelle scorse ore. Chiara la posizione di PayPal, sponsor sulla maglia dei Phoenix Suns dal 2018.

Il comunicato a firma del Presidente e CEO di PayPal, Dan Schulman:

“PayPal è una company guidata dai valori e ha combattuto con successo situazioni di razzismo, sessismo o qualsivoglia forma di discriminazione. Abbiamo esaminato il report dell’indagine condotta dalla NBA nei confronti del proprietario dei Phoenix Suns Robert Sarver e giudichiamo la sua condotta inaccettabile e in contrasto con i nostri principi. Il contratto di sponsorizzazione di PayPal con i Suns scadrà al termine della stagione corrente. Alla luce di quanto emerso, non rinnoveremo l’accordo se Robert Sarver, scontata la sospensione, dovesse tornare. Condanniamo fermamente la condotta di Sarver ma al contempo continuiamo a sostenere i membri della squadra, i giocatori e talenti che ora guidano l’organizzazione: il coach, Monty Williams, il GM James Jones, l’Assistant GM, Morgan Cato, e il Senior Vice President of People and Culture, Kim Corbitt.”