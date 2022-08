NBA, caccia ai cimeli di Michael Jordan: prezzi alle stelle

Nell’ambito del collezionismo, Michael Jordan è da sempre sinonimo di aste scoppiettanti. Dopo il ritiro di MJ infatti, la sua leggenda non ha fatto altro che crescere e l’uscita di una serie come “The Last Dance” ha contribuito ad alimentare il fuoco.

All’asta l’ultima maglia indossata da Michael Jordan alle Finals: ecco le cifre

Tra qualche settimana verrà messa all’asta una delle maglie indossate da Jordan nella stagione 1997-1998, con un prezzo base che dovrebbe oscillare tra i tre e i cinque milioni di dollari; considerati i precedenti delle ultime aste, però, è molto probabile che la cifra verrà ritoccata verso l’alto.

Tra i cimeli più costosi messi all’asta negli ultimi anni, vi è il parquet del Delta Center, quello su cui Jordan ha vinto il sesto e ultimo titolo in carriera contro gli Utah Jazz, per un totale di un milione di dollari.

Scendendo più in basso troviamo invece il pallone usato nel video musicale di Michael Jackson della canzone “Jam”, venduto per quasi 300000 dollari e la maglia usata da His Airness nella sua ultima gara allo United Center in Regular Season, venduta per 173000 dollari.

