I Minnesota Timberwolves quest’anno potranno contare su due pesi massimi come Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns: proprio il numero 32 respinge le critiche di chi dice che lui e il francese sono incompatibili per giocare insieme. Per la stella dei TWolves loro sono il mix perfetto tra difesa e attacco e questo li renderà devastanti.

Intervistato da CBS Sports Karl Anthony Towns vede roseo il futuro dei Minnesota Timberwolves: lui e Gobert, infatti, formeranno una coppia devastante che farà sognare i tifosi di Minnie. KAT non è d’accordo su chi afferma che il suo modo di giocare è incompatibile con quello del francese:

“Penso che Rudy sia uno dei migliori difensori della storia della NBA, ha tutte le carte in regola per dimostrarlo. Io invece sono uno dei talenti offensivi più forti mai visti in questa lega: queste due cose insieme rendono bene l’idea dell’ampio spettro di talento da usare su cui possiamo fare affidamento. L’ultima volta che ho avuto una situazione simile è stata con Gorgui Dieng, dove ho giocato molti anni nella NBA come giocatore offensivo. I tifosi hanno dimenticato, ma non fa niente. Ricordo anche di me al college, quando giocavo con Willie Cauley-Stein: non so perché perdono tempo su queste critiche”

"I've sacrificed my life. I've sacrificed time with my mother. I've sacrificed public opinion of me. All for the betterment of my team, my teammates, their lives, what they're trying to accomplish."@KarlTowns understands what it takes for the @Timberwolves to take the next step https://t.co/K8pIVNjuP9

