NBA, Jeanie Buss: “Vorrei che LeBron si ritirasse da Laker”

LeBron James ha ufficialmente firmato l’estensione contrattuale con i Los Angeles Lakers: un rinnovo biennale da 97.1$ milioni complessivi, mettendo così – temporaneamente – a tacere le voci che lo vedevano voglioso di testare la free agency l’anno prossimo, quello del probabile ingresso del figlio Bronny nella lega. Un ragionamento estremamente logico, che avrebbe visto LeBron libero di firmare con qualsiasi squadra avesse draftato il figlio nel 2024.

Se, in ogni caso, l’idea del Re di condividere il parquet con Bronny sembra essere ancora viva e vegeta, l’estensione con i Lakers mette la franchigia in una posizione quantomeno più tranquilla. E proprio all’interno della franchigia non mancano gli estimatori di James, prima tra tutti Jeanie Buss:

“Abbiamo una linea di comunicazione speciale con LeBron. Lui sa che può cercarmi in qualsiasi momento e viceversa. Credo che lui si senta apprezzato qui, e noi abbiamo apprezzato che abbia firmato un’estensione per rimanere qui e continuare a guidare i Lakers” “È un leader fantastico dentro e fuori dal campo e so che siamo fortunati ad averlo in squadra. Vorrei che si ritirasse da Laker”

LeBron, i Lakers e il sorpasso a Kareem

Ormai giunto all’inizio della sua quinta stagione in gialloviola, LeBron ha un solo traguardo in testa (eccezion fatta per il titolo NBA): raggiungere e superare, in cima alla classifica degli scorer, Kareem Abdul-Jabbar. Un’autentica leggenda ed icona dei Lakers e del basket in generale:

“LeBron diventerà probabilmente il miglior scorer di sempre, superando il record di Kareem Abdul-Jabbar… non dimenticherò mai il momento. Chick Hearn disse ‘Questo è un record che non verrà mai superato’ e ora siamo qui. Qualcuno lo supererà indossando la divisa dei Lakers. Per me e per la franchigia ha un significato molto importante”

Leggi anche:

Stephen Curry conferma: “Volevo il ritorno di Kevin Durant agli Warriors”

Eurobasket 2022, il programma dei quarti di finale

Shaquille O’Neal: “Curry non è paragonabile con nessun’altra leggenda NBA!”