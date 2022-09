“Kobe – Una storia italiana”: il documentario su Bryant in uscita il 15 settembre

Kobe Bryant e l’Italia, un rapporto strettissimo. Un rapporto che verrà analizzato, seppure manchino ancora dettagli più precisi, dal film “Kobe – Una storia italiana“. La data da cerchiare è quella di giovedì 15 settembre prossimo, tra poco meno di tre giorni: è quella prevista per l’uscita del film-documentario italiano su Amazon Prime Video, che racconterà da un altro punto di vista, più prettamente vicino al nostro paese, la vita della leggenda del basket, scomparsa nel gennaio 2020 in maniera tragica.

Diretto da Jesus Garcés Lambert e scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories, “Kobe – Una storia italiana” è stato annunciato da Prime Video nel mese di luglio scorso, senza però una data definitiva. Data che è finalmente arrivata.

Il Mamba, è risaputo, aveva un legame strettissimo col nostro paese. Il piccolo Kobe, al seguito del papà Joe Jellybean Bryant, visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni di età, spostandosi nelle varie città dei club per i quali giocava il padre: da Rieti a Reggio Calabria, per proseguire a Pistoia e infine a Reggio Emilia, Kobe aveva imparato in maniera impeccabile la nostra lingua ed era un grande sostenitore del Milan.

Il legame col nostro Paese è qualcosa che Kobe ha saputo trasmettere anche alla sua famiglia. Non a caso, proprio nelle scorse settimane, la consorte Vanessa ha postato sui social network le foto della sua visita proprio a Reggio Calabria, in compagnia delle figlie.

