NBA Hall of Fame 2022: nomi, ospiti e dove vedere la cerimonia in TV e Streaming

Settembre è un mese di transizione nel calendario di un offseason NBA. Forse proprio per questa ragione simbolica, è anche il mese dedicato tradizionalmente al weekend di Gala di introduzione nella Hall of Fame a Springfield, che stagione dopo stagione si arricchisce di nomi e personalità. Facciamo il punto su nomi e ospiti dell’edizione 2022 indicando dove vedere la cerimonia in tv e streaming.

Chi sarà inserito nella Hall of Fame NBA 2022?

Saranno 13 i membri della classe 2022 ad essere introdotti nella Hall of Fame:

Tim Hardaway

Manu Ginobili

Lindsay Whalen

Swin Cash

Bob Huggins

George Karl

Marianne Stanley

Hugh Evans

Theresa Shank-Grentz

Del Harris

Lou Hudson

Larry Costello

Radivoj Korac

Chi presenterà ogni candidato alla Hall of Fame?

Come consuetudine, un membro già presente all’interno della Hall of Fame dovrà accompagnare ogni nuovo candidato sul palco per la successiva introduzione e discorso. Fari puntati in particolare su Manu Ginobili, accompagnato da Tim Duncan. Ecco la lista completa.

Tim Hardaway: Isiah Thomas (’00), Mitch Richmond (’14), Chris Mullin (’11), Yolanda Griffith (’21), Nate Archibald (’91)

Manu Ginobili: Tim Duncan (’20)

Lindsay Whalen: Dawn Staley (’13), Charles Barkley (’06)

Swin Cash: Tamika Catchings (’20), Teresa Weatherspoon (’19), Tina Thompson (’18), Isiah Thomas (’00), Geno Auriemma (’06)

Bob Huggins: Jerry West (’80), Rod Thorn (’18)

George Karl: Roy Williams (’07), Gary Payton (’13), Bobby Jones (’19)

Marianne Stanley: da Cathy Rush (’08), Lisa Leslie (’15), Nancy Lieberman (’96)

Hugh Evans: Reggie Miller (’12), George Gervin (’96)

Theresa Shank-Grentz: Cathy Rush (’08), Charles Barkley (’06), Vivian Stringer (’09)

Del Harris: Nancy Lieberman (’96), John Calipari (’15), Sidney Moncrief (’19)

Lou Hudson: Spencer Haywood (’15), Jamaal Wilkes (’12)

Larry Costello: Billy Cunningham (’86), Wayne Embry (’99), Bob Dandridge (’21)

Radivoj Korac: Spencer Haywood (’15)

Dove vedere la cerimonia NBA Hall of Fame 2021 in TV e Streaming

La cerimonia introduttiva per la classe NBA Hall of Fame 2022 si svolgerà nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 settembre. La cerimonia inizierà all’ 1:00 ora italiana. Negli Stati Uniti la cerimonia sarà trasmessa in diretta su NBA TV. In Italia, invece, potrete seguire l’evento in diretta in TV e Streaming, sempre dall’1:00 su Sky Sport NBA (canale 209 bouquet Sky) e Sky Go.