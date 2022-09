La NBA stima un Salary Cap a 134 milioni di dollari per la stagione 2023-2024

Quelli relativi al Salary Cap NBA sono aggiornamenti periodici e come tali suscettibili di variazione. Se però il dato 2023-2024 viene segnalato in crescita in più rilevamenti consecutivi, il trend di rialzo trova conferme. Il tetto salariale dovrebbe attestarsi dunque a 134 milioni di dollari, con un aumento pari all’8.4% anno su anno (+7.8% per la soglia di Luxury Tax, a 162 milioni di dollari).

La NBA programma il futuro

Stanti le perdite dovute alla pandemia, che ha fortemente impattato sui ricavi dell’ultimo biennio, la lega può affrontare con indicatori positivi uno snodo altrettanto cruciale per il suo futuro. Al termine della stagione sopracitata scadrà infatti il mandato del commissioner Adam Silver e quella successiva (2024-2025) porrà di fronte alla necessità di rinegoziare i contratti di trasmissione con i principali broadcaster statunitensi (ESPN e TNT). Chissà che il preannunciato innesto di un torneo infrastagionale parallelo alla regular season non possa coinvolgere altri player potenzialmente interessati.

